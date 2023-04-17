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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 14:15

У отравившихся в столовой «ТЭМПО» Набережных Челнов обнаружили РНК норовируса

Госпитализация потребовалась 12 людям
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Сотрудники столовой не соблюдали правила личной гигиены.

Сотрудники столовой не соблюдали правила личной гигиены.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столовой «ТЭМПО» Набережных Челнов произошло повторное массовое отравление рабочих. Госпитализация потребовалась 12 людям, у семи из которых нашли РНК норовируса.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану в ходе проверки обнаружила плохое санитарное состояние производственных помещений, продукты с истекшим сроком годности и без маркировки, а также нарушения в обработке посуды и инвентаря.

Предварительной причиной распространения кишечной инфекции стали нарушения сотрудниками столовой правил личной гигиены и санитарных норм при готовке еды, сообщает санитарная служба.

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