Китайская защита: число запросов в «Росгосстрах» на каско для популярных марок из Поднебесной выросло на 40% за квартал

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В преддверии открывающегося 18 апреля Шанхайского международного автосалона эксперты «Росгосстраха» проанализировали динамику спроса на страхование на самые популярные в России марки машин из Китая. Статистика старейшего страховщика нашей страны показывает, что в первом квартале 2023 года количество запросов на полисы каско для китайских автомобилей, входящих в ТОП-5 по распространенности на российских дорогах, выросло в 3,7 раза по сравнению с первым кварталом года прошлого и почти на 40%, если сравнивать с последним кварталом 2022-го.

В преддверии открывающегося 18 апреля Шанхайского международного автосалона эксперты «Росгосстраха» проанализировали динамику спроса на страхование на самые популярные в России марки машин из Китая. Статистика старейшего страховщика нашей страны показывает, что в первом квартале 2023 года количество запросов на полисы каско для китайских автомобилей, входящих в ТОП-5 по распространенности на российских дорогах, выросло в 3,7 раза по сравнению с первым кварталом года прошлого и почти на 40%, если сравнивать с последним кварталом 2022-го.

В пятерку самых популярных китайских марок у российских автомобилистов, по данным «Росгосстраха», вошли Chery, Haval, Geely, Exeed и Omoda. Самый значительный рост в первые три месяца этого года ожидаемо демонстрируют две последние марки, всерьез заявившие о себе на российском рынке только во второй половине прошлого года. Количество запросов на полисы каско для Omoda в первом квартале увеличилось в 4 раза по сравнению с октябрем-декабрем 2022-го, для Exeed за тот же период — в 2 раза. Но, судя по динамике запросов, более распространенные и успевшие зарекомендовать себя китайские марки тоже держат траекторию роста. Спрос на каско для Chery, Haval и Geely в январе-марте вырос к последнему кварталу прошлого года на 24%, 37% и 11% соответственно.

Растущий спрос на бренды из Поднебесной подтверждают и в «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»). По итогам первого квартала этого года в топ-10 наиболее популярных марок новых автомобилей, оформляемых в кредит, вошли сразу 4 «китайца» — Haval, занявший почетное второе место, а также Chery, Changan и Geely во второй пятерке. При этом каждый пятый кредит на новую машину был оформлен на авто из КНР.

- Организаторы Шанхайского автосалона обещают продемонстрировать немало новинок — в том числе и связанных с главной темой этого года — транспортом на альтернативных источниках энергии. Ожидаются мировые премьеры от автопроизводителей из Японии, Кореи и Европы, но россиян с учетом сложившейся ситуации, конечно, в первую очередь интересуют новинки из КНР. Судя по тому, как быстро производители из Поднебесной завоевывают российский рынок, можно ждать, что уже в ближайшие годы эти новинки появятся в автосалонах и на дорогах нашей страны, — говорит директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК «Росгосстрах» Елена Федорова. — И, кстати, уже сейчас в нашем портфеле есть договоры страхования не только на массовые и можно сказать народные китайские модели, но и на достаточно редкие в России — такие, например, как электромобиль премиум класса Voyah Free.