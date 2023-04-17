В Казани готовы внедрить карты болельщика

По словам Владимира Леонова, все необходимые инструменты для этого были собраны с чемпионата мира по футболу. Фото: www.rubin-kazan.ru

Казань готова оперативно внедрить систему оформления карты болельщика в случае выхода ФК «Рубин» в РПЛ или для проведения матча за Суперкубок России. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

По словам чиновника, все необходимые инструменты для этого были собраны с чемпионата мира по футболу, который проходил в столице Татарстана. Несмотря на произошедшие за это время изменения, есть возможность возобновления этой системы.

Отметим, с декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на стадионы всех 16 клубов РПЛ. Однако для матчей Мелбет - Первой лиги она не требуется.

Напомним, новым главным тренером казанского «Рубина» будет назначен Рашид Рахимов

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