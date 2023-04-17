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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 13:52

В Татарстане задержали участников финансовой пирамиды, похитивших более 200 млн рублей

Они обманули более 300 людей
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
На сегодня полицейские задержали пять фигурантов дела, их заключили под стражу.

На сегодня полицейские задержали пять фигурантов дела, их заключили под стражу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды, задержав ее участников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Финансовая пирамида привлекала вкладчиков с мая 2020 года по август 2021 года. За этот период более чем у 300 людей похитили более 200 миллионов рублей. От деятельности мошенников пострадали жители Татарстана, Марий Эл, Коми, Бурятии, Удмуртии, Московской, Иркутской, Самарской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

На сегодня полицейские задержали пять фигурантов дела, их заключили под стражу. Еще двоих предполагаемых организаторов финансовой пирамиды объявили в международный розыск. Вместе с тем в федеральном розыске находятся трое организаторов филиала финансовой пирамиды в Казани.

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