В Татарстане задержали участников финансовой пирамиды, похитивших более 200 млн рублей

На сегодня полицейские задержали пять фигурантов дела, их заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды, задержав ее участников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Финансовая пирамида привлекала вкладчиков с мая 2020 года по август 2021 года. За этот период более чем у 300 людей похитили более 200 миллионов рублей. От деятельности мошенников пострадали жители Татарстана, Марий Эл, Коми, Бурятии, Удмуртии, Московской, Иркутской, Самарской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

На сегодня полицейские задержали пять фигурантов дела, их заключили под стражу. Еще двоих предполагаемых организаторов финансовой пирамиды объявили в международный розыск. Вместе с тем в федеральном розыске находятся трое организаторов филиала финансовой пирамиды в Казани.

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