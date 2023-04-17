В Набережных Челнах скончалась известный психолог Елена Зобнина

Елена Зобнина работала психологом 12 лет

В Набережных Челнах 16 апреля скончалась известный семейный психолог, нейропсихолог Елена Зобнина. Ей было 50 лет.

Карьеру Елена Витальевна начала в 1990 году, трудилась медсестрой в сердечно-сосудистом отделении факультетской хирургии Самарского мединститута. В 2011 году она получила образование психолога и 12 лет трудилась в этой сфере.

Как рассказывают в клинике «ТАНАР», где специалист работала в последнее время, Елена Зобнина была человеком с активной жизненной позицией. Помимо индивидуальных консультаций она проводила мастер-классы, лекции, обучала других сотрудников.

- Елена Витальевна мудрая, духовно богатая, отзывчивая, добрая, умная, с особым шармом и очарованием. Я обратилась к ней, будучи в жуткой депрессии, в состоянии безысходности, так как разводились с мужем. Я очень благодарна миру за то, что она появилась на моем жизненном пути и помогала увидеть все его возможности, чудеса, научила быть мудрее, счастливее, свободнее, благодарнее, научила мечтать, показала, как я многогранна и уникальна, - рассказала о психологе одна из ее клиенток.

Приносим соболезнования родным и близким Елены Витальевны.

Ранее мы сообщали, что в Казани скончался бывший пресс-секретарь главы Татарстана Эдуард Хайруллин.

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