В Татарстане 18 апреля ожидается до +19 градусов

18 апреля днем столбик термометра покажет от +14 до +19 градусов. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Татарстане во вторник, 18 апреля, ожидается потепление до 19 градусов. В этот день синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков и юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр республики.

Так, 18 апреля ночью температура воздуха составит от 0 до +5 градусов. Днем столбик термометра покажет от +14 до +19 градусов.

В среду, 19 апреля, ночью ожидается от +1 до +6 градусов, а днем - от +13 до +18 градусов. В дневное время ожидается местами небольшой дождь, северо-восточный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

В четверг, 20 апреля, ночью прогнозируют от 0 до +5 градусов, а днем - от +13 до +18 градусов. В этот день местами пройдет небольшой дождь и ожидается переменная облачность.

Напомним, в Татарстане эта рабочая неделя началась с потепления 17 апреля.

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