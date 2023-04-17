В Татарстане создали оперштаб по контролю за реализацией инвестпроектов

Оперштаб возглавил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Фото: Марсель Бадыкшин, пресс-служба Правительства Татарстана

В Татарстане создали оперативный штаб по контролю за реализацией инвестпроектов. Его задача следить за обеспеченностью необходимыми ресурсами, в том числе и трудовыми. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В состав оперштаба вошли 13 человек. Его руководителем стал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, а его заместитель Олег Коробченко стал замруководителя оперштаба.

Контроль за исполнением распоряжения осуществляет отдел промышленности Аппарата Кабмина Татарстана.

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