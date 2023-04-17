Мэр Казани призвал нещадно штрафовать застройщиков за нарушение правил благоустройства

Градоначальник считает такое отношение наплевательским. Фото: Мэрия Казани

Мэра Казани Ильсура Метшина возмутило несоблюдение застройщиками правил благоустройства. С августа 2022 года было выдано 1,2 тысячи предостережений за нарушения по содержанию зданий и территорий.

Самым частым нарушением является вынос грязи со строительных объектов на городские дороги. Связано это с тем, что работники не используют специальные мойки для колес. Градоначальник считает такое отношение наплевательским, ведь мэрия старается поддерживать строителей и находиться в диалоге с ними.

Ильсур Метшин призвал «нещадно штрафовать» тех, кто не соблюдает правила благоустройства, особенно тех, кто заезжает на зеленую зону, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

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