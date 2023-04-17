В Чувашии столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

Оба водителя отечественных машин получили травмы. Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии

Утром 17 апреля возле деревни Большие Бикшихи в Канашском районе Чувашии столкнулись четыре машины. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Предполагается, что 37-летняя женщина за рулем автомобиля «Фольксваген Таос» при перестроении с левой полосы на правую касательно столкнулась с «Хендай Солярис». В этот момент водитель сзади едущего автомобиля «ВАЗ 2114» выехал на встречную полосу, чтобы избежать аварии. В результате чего — столкнулся с «ВАЗ 21114».

Оба водителя отечественных машин получили травмы, обстоятельства ДТП выясняются.

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