В Набережных Челнах в столовой «ТЭМПО» снова произошло массовое отравление

Точное количество госпитализированных в инфекционную больницу пока неизвестно. Фото: Иван МАКЕЕВ

В столовой предприятия «ТЭМПО» в Набережных Челнах произошло повторное массовое отравление рабочих. Предполагается, что еще 13 апреля на плохое самочувствие пожаловались порядка 30 сотрудников, однако известно об инциденте стало только сейчас.

Точное количество госпитализированных в инфекционную больницу пока неизвестно. Прокуратура Набережных Челнов начала проверку, возбуждено уголовное дело, сообщают «Челнинские известия».

Напомним, в октябре 2022 года в столовой «ТЭМПО» уже случалось массовое отравление работников. После этого случая в Набережных Челнах начали проверять организацию питания в столовых школ и детсадов, а также на крупных предприятиях города.

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