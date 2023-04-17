В автобусе Казани кондуктор устроил драку с женщинами

Мужчины вытолкали женщин из салона под нецензурную брань кондуктора Фото: принтскрин видео.

Драка между кондуктором и пассажирками произошла в Казани в автобусе, курсирующем по маршруту №46. Ролик с инцидентом выложили в телеграм-канале «Казань на максималках».

Как рассказывают казанцы, водитель автобуса не остановился на одной из остановок. Когда это заметили две нетрезвые жительницы Казани, они начали громко ругаться. Кондуктор подбежал к женщинам, начал бить и выталкивать из салона, в том числе ногами. Пассажирки защищались, одна из них ударила работника кроссовком. На подмогу ему прибежал водитель.

В результате мужчины вытолкали женщин из салона под нецензурную брань кондуктора.

Ранее мы сообщали, что кондуктор и пассажир устроили драку в другом казанском автобусе.

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