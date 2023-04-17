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НовостиОбщество17 апреля 2023 11:41

Татарстан упразднил торговое представительство на Украине

Документ был подписан еще в 2018 году
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Контролирует исполнение настоящего постановления Минпромторг Татарстана.

Контролирует исполнение настоящего постановления Минпромторг Татарстана.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Республиканские власти упразднили торговое представительство Татарстана на Украине. Соответствующее постановление премьер-министр региона Алексей Песошин подписал еще в июне 2018 года, однако опубликовали его только сегодня.

Кабмин региона признал утратившим силу постановление от 15 декабря 1996 года «О торговом представительстве Татарстана в Украине». Минпромторгу республики поручили осуществить мероприятия, связанные с упразднением торгового представительства, и проконтролировать исполнение настоящего постановления.

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