В Чебоксарах покажут уникальный фильм про микрокосмос «Меня приводит в движение свет»

Фильм снимался в заповеднике «Белогорье», в Липецкой и Псковской областях.

В эту субботу, 22 апреля, отмечается Международный день Земли. Его отмечают, чтобы обратить внимание людей на хрупкость и уникальность нашей планеты.

В связи с этим в российских кинотеатрах решили показать уникальный фильм «A lumine motus/ Меня приводит в движение свет» 6+ режиссера Светланы Быченко. Исключением не стали и Чебоксары.

Этот документальный фильм был создан с использованием технологии макросъемки. Так что зрителей от мала до велика ожидает волшебное путешествие в микрокосмос мира цветов и насекомых.

Фильм покажет, как растения борются, чувствуют, видят и даже как будто слышат, а насекомые, лягушки, пауки имеют свой характер и что их жизнь, как и у человека, так же наполнена событиями.

Премьера картины «A lumine motus/ Меня приводит в движение свет» в Чебоксарах состоится в эту субботу, 22 апреля, в кинотеатрах «Три пингвина» и «Синема 5». Билеты уже в продаже.