В Тукаевской ЦРБ может смениться третий главный врач за год

Мансур Потеев работает на посту главврача с ноября 2022 года. Фото: из соцсетей

В СМИ стала распространяться информация о том, что главный врач Тукаевской ЦРБ Мансур Потеев в скором времени может уйти с должности. Он работает на этом посту с ноября 2022 года, при этом его предшественник Ильдар Шигабутдинов руководил больницей всего четыре месяца.

Как пишет Chelny-biz.ru, разговор о кадровых перестановках состоялся между главой района Фаилом Камаевым и министром здравоохранения Татарстана Марселем Миннулиным. В результате они пришли к решению, что Мансур Потеев пока останется на своей должности.

Напомним, ранее в Нижнекамске назначили новых главврачей ЦРБ и детской больницы.

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