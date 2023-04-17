Минтруд Татарстана напомнил о трехдневных выходных на этой неделе

В мечетях пройдут праздничные службы. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

В четверг, 20 апреля, организации республики закончат свою работу на один час, а пятница и вовсе объявлена нерабочим днем. Причем только для татарстанцев. Дело в том, что мусульмане 21 апреля будут отмечать Ураза-байрам

- Согласно указу главы Татарстана об определении дней проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2023 году, эта пятница является праздничным нерабочим днем, - напоминают в Минтруда республики.

Отметим, что по региональному законодательству, если такие праздники выпадают на выходной, то дополнительный нерабочий день в будни не объявляется.

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