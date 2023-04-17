На шести мостах обхода Нижнекамска и Набережных Челнов смонтировали балки пролетов

К строительству искусственных сооружений приступили в начале 2022 года. Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

На шести мостах второго этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов смонтировали балки пролетов. Там появится четырехполосная автодорога, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Речь идет о мостовых переходах через реки Аланка, Аштылга и Клятлинка, через ручей Васильев, а также через ручьи на ПК508 и ПК511. Так, рабочие возвели 21 опору, устроили ригели, насадки, подферменники, смонтировали более 190 железобетонных балок пролетных строений и начали армирование монолитной плиты пролета.

Отметим, к строительству искусственных сооружений приступили в начале 2022 года. Всего на участке протяженностью 23,7 километра предусмотрено возведение восьми мостов длиной от 48 до 308 метров. Общая готовность объектов на данный момент составляет около 60%.

Напомним, в Татарстане стартовал ремонт моста на трассе Казань - Оренбург.

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