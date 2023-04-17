В Казани на 88% вырос спрос на строительство загородных домов

Наиболее востребовано сейчас строительство домов под ключ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Казани спрос на услуги в сфере строительства за месяц вырос на 88%. На 52% стал больше и объем предложения таких услуг. Рынок загородного строительства проанализировали специалисты «Avito Услуги».

В компании предполагают, что в текущем сезоне динамика роста спроса на частное загородное строительство существенно превысит показатели 2022 года. Наиболее востребовано сейчас строительство домов под ключ.

В прошлом году в управлении Росреестра было зарегистрировано 3 123 сделки с ИЖС, что в два раза меньше, чем в 2021-м.

Ранее мы сообщали, что в Казани на завершение строительства проблемных домов потребуется 8,7 млрд рублей.

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