В Казани в день Ураза-байрама автобусы будут курсировать с пяти часов утра

Праздничные мероприятия начнутся в 6:30 с чтения Корана. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани в день празднования Ураза-байрама, 21 апреля, общественный транспорт будет курсировать с пяти часов утра. Об этом сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома города Ильнур Шакиров.

Речь идет об автобусах и троллейбусах, маршруты которых проходят через мечети. Так, праздничные мероприятия начнутся в 6:30 с чтения Корана. Для обеспечения общественного порядка задействуют все оперативные службы.

Напомним, у жителей Татарстана в апреле будет дополнительный выходной. Он придется на 21-е число - начало проведения праздника Ураза-байрам.

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