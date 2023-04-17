Метшин заявил о недовольстве жителей Казани уборкой после схода снега

В Казани с 1 апреля начался двухмесячник санитарной очистки города. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Казани недовольны уборкой в городе после схода снега. Об этом на утреннем совещании в исполкоме города сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

По словам руководителя, от жителей посыпались жалобы на грязь в городе. Он напомнил, что в Казани с 1 апреля начался двухмесячник санитарной очистки города. Этим занимаются подрядные организации, предприятия. Так, они убирают свалки и навалы отходов, приводят в порядок дороги, дворовые территории, объекты торговли.

Кроме того, 22 апреля проведут общегородской субботник, куда приглашают всех желающих. В этот день внимание уделят очистке лесополос и прибрежных территорий.

Напомним, 60 тысяч казанцев приняли участие в городских субботниках.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram