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НовостиОбщество17 апреля 2023 9:28

Метшин заявил о недовольстве жителей Казани уборкой после схода снега

По его словам, от них посыпались жалобы на грязь в городе
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Казани с 1 апреля начался двухмесячник санитарной очистки города.

В Казани с 1 апреля начался двухмесячник санитарной очистки города.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Казани недовольны уборкой в городе после схода снега. Об этом на утреннем совещании в исполкоме города сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

По словам руководителя, от жителей посыпались жалобы на грязь в городе. Он напомнил, что в Казани с 1 апреля начался двухмесячник санитарной очистки города. Этим занимаются подрядные организации, предприятия. Так, они убирают свалки и навалы отходов, приводят в порядок дороги, дворовые территории, объекты торговли.

Кроме того, 22 апреля проведут общегородской субботник, куда приглашают всех желающих. В этот день внимание уделят очистке лесополос и прибрежных территорий.

Напомним, 60 тысяч казанцев приняли участие в городских субботниках.

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