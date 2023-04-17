В Казани на завершение строительства проблемных домов потребуется 8,7 млрд рублей

В рамках программы «Социальная ипотека» по итогам 2022 года ввели 17 домов на 2,1 тысячи квартир. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на завершение строительства проблемных домов потребуется 8,7 миллиарда рублей. По этому поводу город направил в федеральный центр отчетную документацию. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления капитального строительства и реконструкции Марат Самигуллин.

По словам чиновника, в прошлом году ведомство выступило в качестве заказчика на объекты жилищного строительства, а также капремонт сооружений социальной сферы. Общая сумма этих работ составила 6 миллиардов рублей. Из них 5,3 миллиарда рублей ушли на возведение зданий.

Отметим, в рамках программы «Социальная ипотека» по итогам 2022 года ввели 17 домов на 2100 квартир. Сейчас активные работы идут в микрорайонах «Салават Купере» и М-14.

Напомним, в Казани в 2023 году планируют построить 1,25 миллиона квадратных метров жилья.

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