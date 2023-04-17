«Транснефть – Прикамье» в первом квартале выполнило диагностику около 600 км трубопроводов

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АО «Транснефть – Прикамье» в первом квартале 2023 года выполнило диагностическое обследование около 600 километров участков магистральных трубопроводов на территории республик Татарстан и Чувашия, Самарской области и Пермского края.

Работы проводились в рамках программы диагностического обследования для оценки технического состояния производственных объектов предприятия и своевременного выявления дефектов.

Специалисты выполнили внутритрубные исследования 9 участков нефтепроводов и 3 участков нефтепродуктопроводов. В их числе – резервные нитки 6 подводных переходов общей протяженностью более 20 км.

Диагностика проводилась с помощью современных отечественных внутритрубных инспекционных приборов (ВИП) производства дочерней организации ПАО «Транснефть». Применение различных типов ВИП – профилемеров, ультразвуковых, магнитных и комбинированных дефектоскопов (комбинированных магнитных и комбинированных магнитно-ультразвуковых) – позволяет провести комплексное исследование состояния трубопроводов. Инновационные приборы позволяют обнаружить возможные дефекты сварных швов и стенок трубы, нарушение целостности и коррозию металла, повреждения изоляции.

Особенностью передового оборудования является оснащение ультразвуковой измерительной системой, включающей датчики типа WM и CD, которые имеют два угла ввода ультразвукового сигнала в стенку трубы. Подобная конструкция обеспечивает многоракурсное исследование трещиноподобных дефектов продольной и поперечной ориентации.

Для обеспечения высокого уровня промышленной и экологической безопасности транспортировки нефти и нефтепродуктов по результатам диагностического обследования будет сформирован график проведения планово-профилактических работ.

Применение методов неразрушающего контроля позволяет получить наиболее точные данные о выявленных особенностях состояния трубы без вывода объектов из эксплуатации, тем самым обеспечивая бесперебойный транспорт нефти и нефтепродуктов.

СПРАВКА

Внутритрубная диагностика – стратегическое направление в сфере безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов и безаварийной доставки продукта потребителю. В течение 30 лет производственной деятельности компания «Транснефть» совершенствует и расширяет возможности ВИП, достигнув полной независимости в части разработки и производства собственных инновационных инспекционных приборов.