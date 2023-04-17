Казань может быть исключена из программы благоустройства парков на 2024 год

Голосование продлится с 15 апреля по 31 мая Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за низкой активности горожан в онлайн-голосовании Казань могут исключить из программы благоустройства парков на 2024 год. Об этом предупредил заместитель руководителя исполкома столица Татарстана Игорь Куляжев на совещании в мэрии.

По словам чиновника, проголосовать в Казани могут 1,1 миллиона жителей, но в 2022 году это сделали только 6%.

- Если в этом году количество проголосовавших жителей Казани не вырастет, то показатели по вовлечению населения не будут выполнены. Город рискует быть исключенным из программы развития общественных пространств на 2024 год, - констатировал Куляжев.

Голосование по выбору объектов для благоустройства на следующий год в республике стартовало 15 апреля, оно продлится по 31 мая.

Ранее Рустам Минниханов призвал татарстанцев участвовать в голосовании за объекты благоустройства.

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