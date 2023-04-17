В Казани проходит церемония прощания с Эдуардом Хайруллиным

Эдуард Хайруллин умер в возрасте 54 лет

В Казани проходит церемония прощания с бывшим пресс-секретарем главы Татарстана, замруководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуардом Хайруллиным. Мероприятие началось в культурном центре «Сайдаш», который расположен на улице Николая Ершова.

Проститься с Хайруллиным пришли родные, друзья коллеги. Похоронят его в поселке Мирный.

Напомним, Эдуард Хайруллин умер в возрасте 54 лет. Утром он плохо себя почувствовал, через несколько часов его не стало.

Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил в телеграмме соболезнования матери умершего – Алевтине Хайруллиной.

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