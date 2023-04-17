В Казани состоялась встреча инклюзивных сообществ в рамках проекта «Ты можешь все!»

Эксперты в области инклюзии рассказали о том, как людям с ОВЗ интегрироваться в общество посредством социальных сетей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В казанском культурном центре «Московский» состоялась встреча инклюзивных сообществ в рамках межрегионального проекта «Ты можешь все!». Участниками мероприятия стали около 140 человек с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Эксперты в области инклюзии рассказали о том, как людям с ОВЗ интегрироваться в общество посредством социальных сетей. Также каждый из них поделился историей собственного успеха, чтобы вдохновить участников на достижение поставленных целей.

По словам руководителя программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» Елены Снежко, для людей с ОВЗ все дороги открыты, не нужно бояться показывать себя, свои навыки и способности. Основная цель проекта состоит в том, чтобы пояснить участникам, что сила воли, несгибаемый характер и более активное присутствие в социальных сетях помогают стать успешным любому человеку.

Напомним, в Казани заработал первый в городе спорткомплекс для людей с ОВЗ.

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