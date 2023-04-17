Подготовка к мероприятию уже началась Фото: Руслан НОВИКОВ

В Набережных Челнах определена дата празднования Дня молодежи. Он состоится 24 июня.

Подготовка к мероприятию уже началась. По инициативе Молодежного парламента при Горсовета совместно с молодежным центром «Нур» была организована рабочая сессия с молодежью, где обсудили идеи и предложения по проведению праздника. Так, молодежь Набережных Челнов предложила провести поэтический чемпионат, мастер-класс по тай-даю, посткросинг, уличный лектории, фестиваль радиоуправляемых машинок, организовать творческие фотозоны. Идеи передали в управление по делам молодежи.

Ранее Рустам Минниханов заявил о необходимости создании условий для развития молодежи в Татарстане.

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