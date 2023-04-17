Минниханов призвал татарстанцев участвовать в голосовании за объекты благоустройства

Рустам Минниханов выразил надежду, что данная работа будет реализована качественно. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей участвовать в голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

По словам Минниханова, от результатов голосования будет зависеть объем финансирования на обустройство общественных пространств. Он выразил надежду, что работа будет реализована качественно.

Отметим, кроме скверов и парков жители смогут проголосовать за придомовые территории, которые требуют благоустройства. Принять участие в этом можно через портал госуслуг.

Напомним, в Татарстане жители смогут выбрать топ-200 дворов для благоустройства в 2024 году. Принять участие в опросе можно по 31 мая.

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