Мебельную фабрику Когогиных переименовали после введения санкций

Завод выпускает продукцию для внутреннего рынка и дружественных стран Фото: Владимир МАЗЕНКО

Зеленодольский Поволжский фанерно-мебельный комбинат (ПФМК), который принадлежит семье гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина, переименован после попадания под санкции США. Теперь предприятие носит название Татарстанский деревообрабатывающий комбинат, сообщает «Бизнес Онлайн».

По данным издания, компания зарегистрировала новый товарный знак в марте текущего года. Сергей Когогин был включен в санкционные списки США летом прошлого года.

Ранее ПФМК сотрудничал с IKEA — для торговой сети изготавливали табуреты. В марте 2022 года сотрудничество прекратилось. На данный момент завод выпускает продукцию для внутреннего рынка и дружественных стран.

Ранее мы сообщали, что КАМАЗ поставит Набережным Челнам 24 больших автобуса.

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