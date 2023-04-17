В МЧС напомнили о запрете приготовления шашлыков в Татарстане

Перечень территорий, где действует запрет, приводит ГУ МЧС России по РТ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане в рамках особого противопожарного режима стартовал запрет на приготовление шашлыков на открытом огне. Он будет действовать по 10 мая.

Перечень территорий, где действует запрет, приводит ГУ МЧС России по РТ. Его можно посмотреть здесь.

- Если вашего населенного пункта или СНТ нет в этом перечне, то допускается приготовление пищи на открытом огне при обязательном соблюдении требований, - уточнили в пресс-службе ведомства.

К обязательным условиям относится расстояние от очага горения до построек не менее 5 метров. При этом зона вокруг мангала до 2 метров должна быть очищена от горючих материалов. Такие требования действуют круглый год.

Также в период особого противопожарного режима запрещается сжигать сухую траву и мусор.

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