В Нижнекамске в парке «СемьЯ» появится кедровый лес

По словам Рамиля Муллина, это станет большим украшением как парка, так и прекрасным местом города. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В центральном городском парке Нижнекамска «СемьЯ» вместо спиленных деревьев планируют посадить кедровый лес. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Рамиль Муллин. По его словам, это станет большим украшением как парка, прекрасным местом города. Он отметил, что это является очередным подарком от компании «СИБУР».

Кроме того, Муллин поздравил жителей с праздник Святой Пасхи. Он пожелал, чтобы Всевышний одарил их всех своей милостью.

Отметим, в марте власти Нижнекамска приступили к спилу старых и аварийных растений. Тогда жители подумали, что часть лесополосы отдадут под строительство нового объекта. Также предполагалось, что на месте спиленных деревьев в парке посадят сосны и голубые ели.

Напомним, в 2023 году в Казани будет высажено 1408 кустарников и деревьев. На эти цели выделят 21,7 миллиона рублей.

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