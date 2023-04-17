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НовостиОбщество17 апреля 2023 5:53

Стартовал первый этап акции «Чистые леса Татарстана»

Жителей призывают собрать мусор и сухостой в лесах
Адам САГАЛ
В прошлом году по итогам акции было собрано и вывезено 3,8 тысячи кубометров твердых бытовых отходов

В прошлом году по итогам акции было собрано и вывезено 3,8 тысячи кубометров твердых бытовых отходов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стартовала республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана». Ее первый этап продлится по 17 июня. Второй начнется в сентябре.

Планируется очистить территории лесов от мусора, валежника и сухостоя, отремонтировать аншлаги. В прошлом году по итогам акции было собрано и вывезено 3,8 тысячи кубометров твердых бытовых отходов. В уборке леса тогда приняли участие 20 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что мэр Набережных Челнов призвал чиновников выходить по утрам на уборку территории.

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