Стартовал первый этап акции «Чистые леса Татарстана»

В прошлом году по итогам акции было собрано и вывезено 3,8 тысячи кубометров твердых бытовых отходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стартовала республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана». Ее первый этап продлится по 17 июня. Второй начнется в сентябре.

Планируется очистить территории лесов от мусора, валежника и сухостоя, отремонтировать аншлаги. В прошлом году по итогам акции было собрано и вывезено 3,8 тысячи кубометров твердых бытовых отходов. В уборке леса тогда приняли участие 20 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что мэр Набережных Челнов призвал чиновников выходить по утрам на уборку территории.

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