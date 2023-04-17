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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 5:47

На пожаре в Буинском районе погиб 58-летний мужчина

ЧП произошло в одном из частных домов по улице Советской
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
ЧП произошло вечером 16 апреля. Фото: МЧС Татарстана

ЧП произошло вечером 16 апреля. Фото: МЧС Татарстана

Вечером в воскресенье, 16 апреля, в одном из частных домов по улице Советской в селе Адав-Тулумбаево Буинского района Татарстана начался пожар. Горел одноэтажный барак на пять квартир. Огонь распространился по площади в 90 квадратных метров.

До прибытия на место пожарных во двор самостоятельно эвакуировался 69-летний мужчина. 58-летний житель, который на момент ЧП находился в здании, сделать этого не смог. Сотрудники МЧС Татарстана вынесли его и передали медикам. После реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть.

- Причины произошедшего выясняются, - сообщают в ГУ МЧС России по Татарстану.

Ранее мы сообщали, что в Марий Эл погибла сжигавшая сухую траву женщина.

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