В городах Татарстана незнакомцы предлагают выполнить любое поручение за оплату

Стоимость стартует от 500 рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане все чаще можно встретить объявления, где предлагают услуги «своего человека». Такие люди готовы за оплату выполнить практически любое поручение заказчика из другого города. К примеру, доставить цветы или посылку, посетить ведомство или организацию, проконтролировать какой-либо процесс, заключить договор или встретить кого-либо на вокзале, приобрести и отправить товар, провести фото или видеосъемку.

«Если вы находитесь в другом регионе, городе, стране и нет желания или возможности приехать в Татарстан - звоните!», - гласит одно из таких объявлений.

Услуги, как правило, предлагают жители крупных населенных пунктов – Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска. Стоимость стартует от 500 рублей.

Ранее мы сообщали, что глава Минпромторга Татарстана призвал таксистов и курьеров идти работать на заводы.

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