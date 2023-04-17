Жителя Нижнекамска спустя пять месяцев поисков нашли мертвым

Пропавшего в последний раз видели в городском автобусе Фото: ИВАНОВА Диана

В Нижнекамске найдено тело 33-летнего мужчины, которого разыскивали с ноября 2022 года. В ориентировках сообщалось, пропавшего в последний раз видели в городском автобусе. На связь с родными он не выходил.

На днях тело молодого мужчины было обнаружено в одном из водоемов. Его поиски были остановлены. Приносим соболезнования родным и близким.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах завершились поиски 12-летней девочки.

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