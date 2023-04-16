УНИКС в борьбе за выход в финал обыграл действующего чемпиона «Зенит»

Лучшим в команде казанцев на этой игре стал Джален Рэйнольдс. Фото: unics.ru

В Казани местный УНИКС в рамках полуфинала чемпионата Единой лиги ВТБ принимал у себя питерский «Зенит». В первых же двух отрезках игры хозяева уверенно заявили о своем превосходстве над действующим чемпионом. На большой перерыв они ушли со счетом 56:41 в свою пользу.

В итоге гости так и не смогли представить что-либо значимое в этом противостоянии. Игра закончилась со счетом 94:67. Победа за казанцами. Лучшим в их команде стал американский баскетболист Джален Рэйнольдс, который набрал 16 очков, в этой встрече за ним числится пять подборов, две передачи и три перехвата.

Отметим для выхода в финал УНИКСУ в серии игр с «Зенитом» необходимо победить питерцев еще два раза. Следующая их встреча состоится так же в Казани 18 апреля.

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