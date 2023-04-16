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НовостиОбщество16 апреля 2023 13:46

В Казани пройдут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию от олимпийских чемпионов

Ученики спортшкол при помощи мэтров смогут улучшить свои прыжки и вращения
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Чемпионы будут обучать детей с 17 по 19 апреля.

Чемпионы будут обучать детей с 17 по 19 апреля.

Фото: Даниил ОПАРИН

С понедельника, 17 апреля, в Казани стартует серия бесплатных мастер-классов по фигурному катанию от олимпийских чемпионов Никиты Кацалапова и Виктории Синицины.

Вплоть до 19 апреля на ледовой арене спорткомплекса «Триумф» они будут помогать ученикам местных спортшкол улучшать их прыжки и вращения. Также для ребят запланирована автограф- и фото-сессия с чемпионами. При этом юные фигуристы смогут задать свои вопросы именитым спортсменам.

Расписание мастер-классов: 17 апреля с 14.30 до 18.00, 18 апреля с 15.20 до 18.45, 19 апреля с 13.30 до 15.45. Состоится и показательное выступление Желающие могут посмотреть на занятия с трибун, а также на показательное выступление Никиты Кацалапова и Виктории Синицины (18 апреля в 15.15).

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