В Татарстане следующая рабочая неделя начнется с потепления 17 апреля

В ближайшие дни воздух должен прогреться до +19 градусов. Фото: Андрей ЗАМАХИН

Все так же без осадков, но уже без сильного ветра. В понедельник, 17 апреля, прогнозируется погода с переменной облачностью. Ночью температура воздуха ожидается в пределах от +1 до -4 градусов, на востоке республике – до -8 градусов, днем – от +11 до +16 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Согласно его прогнозам, именно в начале следующей рабочей недели с 17 апреля в Татарстане начнется потепление. Так, во вторник, 18 апреля, воздух днем может прогреться уже до +19 градусов. При этом опять же никакого вам сильного ветра и каких-либо существенных осадков.

В среду, 19 апреля, столбики термометров не будут показывать минусовую температуру даже ночью, ожидается от 0 до +5 градусов. Днем же температура воздуха прогнозируется в пределах от +13 до +18 градусов. Местами возможен небольшой дождь.

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