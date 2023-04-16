Пасхальное богослужение в соборе Казанской иконы Божией Матери возглавил митрополит Кирилл

По завершению богослужений митрополит раздал верующим пасхальные яйца. Фото: tatmitropolia.ru

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в ночь на 16 апреля возглавил Пасхальное богослужение в соборе Казанской иконы Божией Матери. Он совершил полунощницу, пасхальную заутреню и Божественную литургию

По завершению утрени было прочитано Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста. Затем митрополит Кирилл вместе с другими священниками раздал пришедшим на службу верующим пасхальные яйца.

Что же касается чтения пасхального Евангелия, то оно совершалось на греческом, латинском, еврейском, арабском, немецком, английском, французском, церковнославянском, татарском, кряшенском, чувашском, марийском, удмуртском, китайском и русском языках.

- В нынешнее время у многих на душе тревожно. Все то, что происходит в мире, давит на нашу душу. Святейший Патриарх сегодня пожелал, чтобы радость о Воскресшем Господе вошла в наши сердца и победила любое уныние, любые страхи, - обратился к верующим глава Татарстанской митрополии. - Первые слова, которые были сказаны по Воскресении: радуйтесь и не бойтесь! Избавимся же от страха в нашей душе, будем жить по Заповедям Божиим долго и счастливо.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram