Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила идеи для двух новых российских праздников

По словам Волынец, эти праздники важны для демографии республики и страны в целом. Фото: vk.com/irina_volinets

В Казани во время семинара-совещания «День акушера-гинеколога» в Горбольнице №7 Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец сообщила о своей инициативе по введению двух новых российских праздников. Это День беременных и День благодарности родителям «Спасибо за жизнь».

Так, первый из них предлагается отмечать два раза в год – 7 апреля и 7 октября. Это нужно из-за того, что беременность обычно длится девять месяцев, поэтому готовящиеся родить ребенка, успеют отметить свой праздник.

В свою очередь День благодарности родителям «Спасибо за жизнь» Ирина Волынец предлагает установить в качестве праздника ради исполнения указов президента России Владимира Путина об укреплении семейных ценностей.

- Он будет содействовать улучшению отношений между родителями и детьми, повышению престижа семьи. Если эти отношения детей и родителей нарушены, то мы наблюдается тенденция к тому, что молодые люди потом не хотят иметь детей, - отмечает Волынец.

Кстати, по ее словам, предложения о введении двух новых российских праздников уже направлены на рассмотрение в соответствующие федеральные органы.

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