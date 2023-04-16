В Татарстане на Пасху вместе с банями и сараями полностью сгорели два дома

К счастью, люди в этом пожаре не пострадали. Фото: МЧС Татарстана

На Пасху, 16 апреля, в 6.02 в экстренные службы поступила информация о пожаре в деревне Пойкино Мамадышского района. Горели дома на улице Октябрьская, сообщает МЧС Татарстана.

- К моменту прибытия пожарных горение происходило в двух домохозяйствах. Из-за того, что местные жители поздно сообщили о происходящем, огнем были полностью охвачены два частных дома позднего сообщения, две бани, три сарая и летняя кухня, - отметили в ведомстве.

Менее чем за два часа пожар удалось потушить, к счастью, никто не пострадал. Пламя бушевало на площади 207 квадратных метров. В причинах возникновения сейчас разбираются специалисты. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.

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