В Татарстане в честь Дня Победы песню «Катюша» исполнят на татарском языке

В таком исполнении она прозвучит в мае со сцены Дома дружбе народов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Житель Набережных Челнов Михаил Надеждин обратился в Минкульт Татарстана с инициативой исполнять песню «Катюша» на День Победы не только на русском языке, но и на татарском.

Вскоре мужчине из ведомства пришел положительный ответ. В письме говорится, что песню «Катюша», а также «День Победы», исполнят в мае 2023 года в Доме дружбе народов. Причем на языках народов, которые проживают на территории республики. Также Минкульт Татарстана сообщил, что в местные Исполкомы были направлены обращения о рассмотрении реализации данной инициативы в районах республики.

Вот только, как отметил на своей странице в соцсети сам Михаил Надеждин, не все чиновники согласовали данную возможность. По словам инициатора, к нему обратилась ВИА «Свет и Тени», в репертуаре, которого имеются песня «Катюша» на татарском языке. Представители ансамбля связались с управлениями культуры Набережных Челнов, Тукаевского и Менделеевского районов с предложением спеть там эту песню на татарском. Но там им ответили, что такая возможность в программах мероприятий, проводимых в честь Дня Победы, такая возможность не предусмотрена.

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