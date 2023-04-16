Первый в России мост полностью из алюминия создают в Чувашии

В отличие от стальных этот мост не требует постоянного осмотра и обслуживания. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чебоксарах предприятие ЗАО «Сеспель» занимается уникальным проектом. Там создают первый в России и Восточной Европе мост, сделанный полностью из алюминия. Для соединения конструкций на предприятии усовершенствовали технологию сварки трением с перемешиванием - максимальная длина возможного шва равна 15 метрам. Причем так, что на месте в итоге было разработано свое уникальное оборудование.

- Эту усовершенствованную технологию и оборудование для нее, созданное в Чебоксарах, используют также и в космической отрасли, - прокомментировал проект глава Чувашии Олег Николаев.

На предприятии уже осуществили контрольную сборку первой четверти пролетного строения моста, по которому в будущем будут ездить автомобили. К слову, его общая длина составит 72 метра, он будет установлен около города Бор Нижегородской области.

Отметим, что мост из алюминия специалисты называют «вечным». Дело в том, что его в отличие от стальных не нужно постоянно осматривать и обслуживать. Алюминий меньше подвержен коррозии.

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