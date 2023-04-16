Рустам Минниханов пришел на сельхозярмарку в агропромпарке «Казань»

Фермеры привезли тонны продуктов. Фото: rais.tatarstan.ru

Субботняя сельхозярмарка прошла в том числе и на площадях агропромпарка «Казань» в столице Татарстана. Ее посетил глава республики Рустам Минниханов. Он осмотрел продукцию, представленную фермерами из Арского, Кукморского и Мамадышского районов.

Всего на данную площадку местные производители завезли товара на 10 миллионов рублей. Это, в том числе, 40 тонн овощей, восемь тонн говядины, 4,5 тонны молока, 10 тонн сахара, 32,4 тысячи яиц, одна тонна сыра, 1,2 тонны сливочного масла и восемь тонн муки.

Напомним весенние сельхозярмарки в Казани проходят по субботам на 14 площадках, в Набережных Челнах – на двух площадках, в Нижнекамске – на трех площадках. Там продается продукция от местных фермеров по ценам ниже магазинных. Торговля продлится до 22 апреля.

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