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НовостиОбщество16 апреля 2023 8:46

В Казани частично перекроют движение транспорта на улице Зорге

Причина в прокладке водопровода
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ограничение вводится с 18 апреля.

Ограничение вводится с 18 апреля.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Со вторника, 18 апреля, в Казани из-за прокладки водопровода для объекта системы здравоохранения частично перекрою внутриквартальный проезд на улице Зорге. Согласно данным из распоряжения Исполкома города, работы будут вестись около дома №98. Ограничения на движение транспорта там будут действовать до 29 апреля.

Напомним, что также с 18 апреля в городе перекроют один из местных проездов на улице Гвардейская.

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