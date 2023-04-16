В Казани частично перекроют движение транспорта на улице Зорге

Ограничение вводится с 18 апреля. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Со вторника, 18 апреля, в Казани из-за прокладки водопровода для объекта системы здравоохранения частично перекрою внутриквартальный проезд на улице Зорге. Согласно данным из распоряжения Исполкома города, работы будут вестись около дома №98. Ограничения на движение транспорта там будут действовать до 29 апреля.

Напомним, что также с 18 апреля в городе перекроют один из местных проездов на улице Гвардейская.

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