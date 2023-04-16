В Татарстане за минувшие сутки госпитализировали всего 9 пациентов с коронавирусом

Всего в республике коронавирус был обнаружен у 204 734 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Только в 9 из них пациентам понадобилась госпитализация, гласят данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Таким образом в республике наметилась тенденция по снижению числа выявляемых новых случаев заражения. Впервые за несколько дней оно равно меньше 50.

Отметим, что по информации федерального оперштаба в Татарстане за все время коронавирус был обнаружен у 204 734 человек, 202 050 из которых выздоровели, а 2 010 скончались.

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