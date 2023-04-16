В Казани до 2 мая на улице Гвардейская введут ограничение на движение транспорта

Проезд перекроют во вторник. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за работ по выносу сетей ливневой канализации в столице Татарстана с 18 апреля (вторник) на улице Гвардейская вводят ограничение на движение транспорта. Решение об этом закреплено соответствующим распоряжением Исполкома города.

Согласно документу, вплоть до 2 мая ограничение будет действовать в отношении местного проезда около здания №56а на улице Гвардейская. На время указанных работ его полностью перекроют.

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