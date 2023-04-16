Росреестр рассказал, кто чаще всего покупает недвижимость в Татарстане

Татарстанцы стали реже покупать недвижимость за пределами своего региона. Фото: Иван МАКЕЕВ

За первые три месяца 2023 года в Татарстане жители других регионов России подали свыше 3 000 заявлений на учетно-регистрационные действия с недвижимостью. Чаще всего с ними обращались представители Башкортостана и Московской области, сообщает управление Росреестра Татарстана.

Также, по его данным, недвижимость, расположенная в республике, пользуется хорошим спросом у жителей Удмуртии и Москвы. После них по убыванию идут представители Самарской области, Чувашии, Санкт-Петербурга, Ульяновской области, Марий Эл.

- В большинстве случаев они покупали недвижимость именно в Казани. На втором месте после столицы республики Высокогорский район, - отметили в пресс-службе управления Росреестра Татарстана.

Что же касается жителей республики, то они стали меньше интересоваться недвижимостью в других регионах страны. С начала этого года они подали 1 744 заявлений на ее приобретение за пределами Татарстана, а за весь в 2022-й – около 7 500.

Напомним, ранее стало известно, что в Казани квартиры в новостройках продают с двойной наценкой.

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