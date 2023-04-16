Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Пасхой

Глава региона также напомнил о 300-летнем юбилее Казанской духовной семинарии. Фото: rais.tatarstan.ru

В это воскресенье,16 апреля, православные жители Татарстана отмечают светлый праздник Пасхи. С ним их поздравил глава республики Рустам Минниханов.

- От всей души поздравляю вас с окончанием Великого поста и праздником Воскресения Христова. Пасхальные торжества неизменно пробуждают в людях самые высокие, благородные чувства. Праздник Воскресения Христова олицетворяет собой стремление к духовному совершенствованию, идеалам добра и справедливости, - говорится в официальном обращении руководителя региона. - На протяжении многих лет мы являемся свидетелями и участниками позитивных процессов, происходящих в религиозной жизни Татарстана, среди которых выделяется празднование ряда исторических юбилеев. Нынешний год также примечателен в данном отношении: исполняется 300 лет Казанской духовной семинарии – одному из старейших образовательных учреждений России. Сердечно желаю вам, дорогие друзья, радостного пасхального настроения, Божией помощи во всех благих начинаниях, мира, оптимизма, добра и благополучия! Счастливой вам Пасхи!

С программой празднования Пасхи в Казани можно ознакомиться по ссылке.

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