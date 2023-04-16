Глава Менделеевского района Радмир Беляев о пожаре около кладбища: «Кресты и надгробия не пострадали»

В поле горла сухая трава. Фото: скриншот

В Менделеевске местные жители до сих пор обсуждают пожар, который произошел 15 апреля около Камашевского кладбища. Горела сухая трава, огонь вплотную подобрался к могилам. Пожарным удалось погасить пламя.

- Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Могилы, кресты и надгробия не пострадали, - прокомментировал произошедшее глава Менделевского района Радмир Беляев.

Причину пожара, который возник в поле, сейчас устанавливают специалисты. Напомним, что с 17 апреля в Татарстане начинает действовать особый противопожарный режим. Под запрет, в том числе, попадает сжигание сухой травы с мусором и приготовление шашлыков на открытом огне. За это вводятся повышенные штрафы.

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