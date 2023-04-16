В Казани республиканский ифтар посетили 10,5 тысяч человек

Угощение гостям подавали в экопосуде, изготовленной из бамбука. Фото: dumrt.ru

В субботу, 15 апреля, в МВЦ «Казань Экспо» в священный для мусульман месяц Рамадан прошел республиканский ифтар. В нем приняли участия более 10,5 тысяч человек, в том числе и глава Татарстана Рустам Минниханов, а также представители консульств и посольств ОАЭ, Турции и Ирана, сообщает региональное Духовное управление мусульман.

Главным блюдом традиционно был плов. Кроме него, гостям в экопосуде, изготовленной из бамбука, подали сухофрукты, фрукты, овощи, эчпочмаки, беккен, чак-чак и печенье. Для этого было закуплено две тонны говядины и одна тонна риса и овощей. Блюда раздавали более 600 волонтеров.

Одной из новинок республиканского ифтара стали 3D-инсталляция в честь Рамадана и показ моноспектакля «Дервиш» от Буинского государственного драматического театра.

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