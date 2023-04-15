Девочку заметила кондуктор Фото: Олег УКЛАДОВ

В Набережных Челнах завершились поиски 12-летней девочки. Информация о ее пропаже поступила накануне вечером.

Как рассказали волонтеры, девочка позвонила маме и сообщила, что за ней после школы следил незнакомый мужчина, а в момент звонка она находилась в лесу. В каком именно, она сказать не успела, телефон отключился. Женщина незамедлительно обратилась в полицию. К поискам подключились волонтеры.

- Были осмотрены огромные территории парка культуры и отдыха в поселке ГЭС, местность санатория «Жемчужина», парк Победы и, самое главное, лес, - сообщили волонтеры. – Всего на поиски вышли 218 человек.

К счастью, девочку удалось найти. В трамвае ее заметила кондуктор, которая и позвонила в полицию. Ребенок был цел и невредим.

Ранее мы сообщали, что на третьи сутки поисков из реки Камы извлекли тело пропавшего мужчины.

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